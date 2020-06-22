У світі вже понад 9 млн людей захворіли на коронавірус

Станом на 22 червня у світі коронавірусом заразилися 9,079, 104 людей. При цьому померли 471,257 осіб, а одужали – 4,861,834. Про це повідомляє Львівський портал.
За даними Worldometers, найбільша кількість хворих наразі зафіксована у США, де на COVID-19 захворіло 2,356,657 людей (+26,079 за добу).
У Європі найвищий рівень смертності за минулу добу зафіксовано:
- Росія – 8,111(+109)
- Британія – 42,632(+43)
- Італія – 34,634(+24)
- Румунія – 1,512(+12)
- Польща – 1,356 (+10)
- Молдова – 473 (+9)
- Україна – 1,002 (+8)
- Франція – 29,640 (+7)
- Македонія – 238 (+5)
- Білорусь – 346 (+3)
Найбільша кількість захворілих минулої доби у Європі:
- Росія – 584,680 (+7,728)
- Британія – 304,331 (+1,221)
- Україна – 36,560 (+735)
- Білорусь – 58,505 (+569)
- Німеччина – 191, 575 (+359)
- Іспанія – 293,352 (+334)
- Румунія – 24,045 (+315)
- Польща – 29,017 (+311)
- Португалія – 39,133 (+292)
- Франція – 160,377 (+284)
Вероніка Рой