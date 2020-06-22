У світі вже понад 9 млн людей захворіли на коронавірус

Станом на 22 червня у світі коронавірусом заразилися 9,079, 104 людей. При цьому померли 471,257 осіб, а одужали – 4,861,834. Про це повідомляє Львівський портал.

За даними Worldometers, найбільша кількість хворих наразі зафіксована у США, де на COVID-19 захворіло 2,356,657 людей (+26,079 за добу).

У Європі найвищий рівень смертності за минулу добу зафіксовано:

Росія – 8,111(+109) Британія – 42,632(+43) Італія – 34,634(+24) Румунія – 1,512(+12) Польща – 1,356 (+10) Молдова – 473 (+9) Україна – 1,002 (+8) Франція – 29,640 (+7) Македонія – 238 (+5) Білорусь – 346 (+3)

Найбільша кількість захворілих минулої доби у Європі: