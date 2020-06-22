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У світі вже понад 9 млн людей захворіли на коронавірус

Вероніка Рой

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Станом на 22 червня у світі коронавірусом заразилися 9,079, 104 людей. При цьому померли 471,257 осіб, а одужали – 4,861,834. Про це повідомляє Львівський портал.

 

За даними Worldometers, найбільша кількість хворих наразі зафіксована у США, де на COVID-19 захворіло 2,356,657 людей (+26,079 за добу).

У Європі найвищий рівень смертності за минулу добу зафіксовано:

  1. Росія – 8,111(+109)
  2. Британія – 42,632(+43)
  3. Італія – 34,634(+24)
  4. Румунія – 1,512(+12)
  5. Польща – 1,356 (+10)
  6. Молдова – 473 (+9)
  7. Україна – 1,002 (+8)
  8. Франція – 29,640 (+7)
  9. Македонія – 238 (+5)
  10. Білорусь – 346 (+3)

Найбільша кількість захворілих минулої доби у Європі:

  1. Росія – 584,680 (+7,728)
  2. Британія – 304,331 (+1,221)
  3. Україна – 36,560 (+735)
  4. Білорусь – 58,505 (+569)
  5. Німеччина – 191, 575 (+359)
  6. Іспанія – 293,352 (+334)
  7. Румунія – 24,045 (+315)
  8. Польща – 29,017 (+311)
  9. Португалія – 39,133 (+292)
  10. Франція – 160,377 (+284)

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