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У Львові через махінації з ліками судитимуть аптекарку

Ольга Денисяка

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31-річна працівниця аптеки підроблювала звіти про продані медикаменти в рамках програми «Доступні ліки». Таким чином вона завдала державі збитків на 500 тисяч гривень. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі прокуратури Львівщини.

 

Встановлено, що провізорка дублювала записи під одним і тим же номером на один і той же засіб, завищувала кількість лікарських засобів, видавала медикаменти, яких не було у рецептах, а також на підставі протермінованих та безреквізитних рецептів.

Після цього вона  подавала  сфабриковані звіти до Управління охорони здоров’я Департаменту гуманітарної політики Львівської міської ради.

Відтак власник аптеки безпідставно отримав кошти субвенції держбюджету. Наразі завдані 500 тисяч гривень збитків повністю відшкодували. За вчинене імовірній правопорушниці загрожує до 5 років позбавлення волі. Справа перебуває на розгляді у Шевченківському районному суді м. Львова.

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