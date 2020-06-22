СБУ розсекретила документи про Чорнобисьльку аварію

Галузевий державний архів Служби безпеки України та Український інститут національної пам’яті презентували другу книгу збірника «Чорнобильське досьє КҐБ. Від будівництва до аварії». У ній опубліковано документи від початку 1970-х і до листопада 1986 року, тобто до введення в експлуатацію об’єкту «Укриття» («Саркофаг») після катастрофи. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі СБУ.

Це видання містить 229 документів, більшість з яких опубліковано вперше.

Як свідчать архівні справи, аварії на ЧАЕС траплялися і до квітня 1986 року, однак вони були приховані.

«Серед документів, що увійшли до нової книги, є повідомлення про аварії, що сталися до 1986-го, транскрипт телефонних переговорів на ЧАЕС у ніч 26 квітня, примірник першого повідомлення про аварію, інформація про початок розслідування та будівництво «Саркофагу», – розповів директор Галузевого державного архіву СБУ й один із упорядників видання Андрій Когут.

Голова Українського інституту національної пам’яті Антон Дробович додав, що за цими матеріалами можна краще зрозуміти трагедію: передумови катастрофи, рапорти і матеріали, які свідчать про «маленькі» аварії, що ставались на ЧАЕС раніше і були приховані.

Документи у книзі опубліковано мовою оригіналу у хронологічній послідовності.

«Чорнобильське досьє КҐБ. Від будівництва до аварії» – це спільний проєкт Галузевого державного архіву СБУ, Інституту історії України НАН України й Українського інституту національної пам’яті. Видання є продовженням серії документальних книг. Першу, що містить 210 документів, опубліковано навесні 2019 року.

Фото: СБУ