ОСТАННІ НОВИНИ

СБУ розсекретила документи про Чорнобисьльку аварію

Ольга Денисяка

|

Галузевий державний архів Служби безпеки України та Український інститут національної пам’яті презентували другу книгу збірника «Чорнобильське досьє КҐБ. Від будівництва до аварії». У ній опубліковано документи від початку 1970-х і до листопада 1986 року, тобто до введення в експлуатацію об’єкту «Укриття» («Саркофаг») після катастрофи. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі СБУ.

 

Це видання містить 229 документів, більшість з яких опубліковано вперше.

Як свідчать архівні справи, аварії на ЧАЕС траплялися і до квітня 1986 року, однак вони були приховані.

«Серед документів, що увійшли до нової книги, є повідомлення про аварії, що сталися до 1986-го, транскрипт телефонних переговорів на ЧАЕС у ніч 26 квітня, примірник першого повідомлення про аварію, інформація про початок розслідування та будівництво «Саркофагу», – розповів директор Галузевого державного архіву СБУ й один із упорядників видання Андрій Когут.

Голова Українського інституту національної пам’яті Антон Дробович додав, що за цими матеріалами можна краще зрозуміти трагедію: передумови катастрофи, рапорти і матеріали, які свідчать про «маленькі» аварії, що ставались на ЧАЕС раніше і були приховані.

Документи у книзі опубліковано мовою оригіналу у хронологічній послідовності.

«Чорнобильське досьє КҐБ. Від будівництва до аварії» – це спільний проєкт Галузевого державного архіву СБУ, Інституту історії України НАН України й Українського інституту національної пам’яті. Видання є продовженням серії документальних книг. Першу, що містить 210 документів, опубліковано навесні 2019 року.

Фото: СБУ

Реклама партнерів
Загрузка...

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься.

﻿

Статті
Професор Борис Кузьмінов: «Час на об’єктивний аналіз ситуації із СOVID-19 на Львівщині»
Юрій КМІТЬ для Львівського порталу
Професор Борис Кузьмінов: «Час на об’єктивний аналіз ситуації із СOVID-19 на Львівщині»

Нещодавно у Львові  запрацював сучасний медичний лабораторний центр НДІ епідеміології та гігієни ЛНМУ ім. Данила Галицьк...

Аеропорт «Львів» відновив роботу. Куди можна полетіти
Андрій КОТЕНСЬКИЙ
Аеропорт «Львів» відновив роботу. Куди можна полетіти

Міжнародний аеропорт «Львів» імені Данила Галицького з п’ятниці, 19 червня, відновив прийом пасажирських авіарейсів, що ...

Світ балету навиворіт
Соломія ГОЛОВІНА
Світ балету навиворіт

Витончені лінії силуетів, плавні рухи балерин і їхня невагомість завжди заворожують, викликають захоплення. Але за всією...

Здорове харчування у Львові: як обрати якісні продукти, не витрачаючи зайвих грошей
Анастасія ПИЖ
Здорове харчування у Львові: як обрати якісні продукти, не витрачаючи зайвих грошей

Якість і безпека для львів’ян є головними критеріями під час вибору продуктів. При цьому не надто важливо, товари якої ц...

всі статті
Львівський портал
Новини від KINOafisha.ua
Загрузка...
Загрузка...
Кіноафіша: розклад сеансів
Загрузка...