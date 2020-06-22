Понад 30% українців сумують за СРСР, – опитування

Понад 30% українців шкодують через розпад СРСР, 50% – не шкодують. Такі результати соціологічного опитування, проведеного з 24 по 31 травня Київським міжнародним інститутом соціології, передає УП.

«Половина українців (50%) не шкодують про розпад СРСР, але при цьому кожен третій (33,5%) шкодує… 35% респондентів вважають, що перебування України в СРСР принесло їй більше користі; про більшу шкоду говорять 28% респондентів. При цьому, 25,5% респондентів обрали варіант «важко сказати напевно, чого було більше», – йдеться у результатах опитування.

Відзначається, що якщо на Заході України переважна більшість населення не шкодують про розпад СРСР (69% проти 15%), то в Центрі України співвідношення – 51% до 32%.

На Півдні, Сході і Донбасі переважають ті, хто шкодує про розпад СРСР: 41,5-49% залежно від регіону проти 35-39% тих, хто не шкодує.

Соціологи повідомляють, що у порівняні з травнем 2013 року, коли КМІС ставив аналогічне запитання (для коректності порівняння з вибірки 2013 року були виключені тимчасово окуповані АР Крим і окремі території Донецької і Луганської областей), з 48% до 35% стало менше тих, хто вбачає в радянському періоді більше користі.

Проте тих, хто бачить більше шкоди, стало більше з 18% до 28%, а тих, хто «не може оцінити, чого було більше», стало менше з 31% до 25,5%.

Зазначається, що у Росії ситуація майже дзеркально протилежна: 65% росіян шкодують про розпад СРСР, не шкодують – 26%.

Опитування проводив КМІС з 24 до 31 травня 2020 року методом CATI (телефонні інтерв’ю з використанням комп’ютера) на основі випадкової вибірки мобільних телефонних номерів серед населення віком від 18 років. Було проведено 2000 інтерв’ю.

До вибірки не включаються території, які тимчасово не контролюються владою України – АР Крим, окремі райони Донецької та Луганської областей.

Похибка вибірки не перевищує: 2,2% – для показників, близьких до 50%, 2,1% – для показників, близьких до 25%, 1,4% – для показників, близьких до 10%.