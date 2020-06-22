Патрульні врятували 40-річного львів'янина, який збирався повіситися на ремені

Львівські патрульні запобігли самогубству 40-річного чоловіка, який намагався вкоротити собі віку, використовуючи власний пасок. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі патрульної поліції Львівщини.

Як зазначається, інцидент трапився у неділю, 21 червня. Так, на вулиці Кукурудзяній до патрульних підбіг схвильований чоловік і повідомив, що неподалік базару невідомий намагається скоїти самогубство.

«Патрульні 1 батальйону Іван Пукало та Юрій Бобеляк негайно вирушили на вказане місце. Вони побачили, як чоловік вчиняє самогубство на огорожі електростанції, використовуючи власний пасок», – мовиться у інформації патрульних.

Інспектори вивільнили чоловіка із зашморгу і надали домедичну допомогу. 40-річного львів’янина передали медикам.