На Пустомитівщині забили до смерті 67-річного чоловіка

20 червня в одному з сіл Пустомитівського району 31-річний львів’янин вбив місцевого мешканця. Про це Львівському порталу повідомили у відділі комунікації Нацполіції Львівщини.
20 червня мешканка одного з сіл району повідомила в поліцію, що в будинку свого 67-річного дядька вона виявила його тіло без ознак життя.
На тілі були численні тілесні ушкодження, зокрема, травми голови.
Слідчі відкрили кримінальне провадження за умисне вбивство. Санкція статті передбачає покарання – від семи до п’ятнадцяти років позбавлення волі.
Згодом правоохоронці встановили, що до вчинення злочину причетний 31-річний львів’янин.
«Між чоловіками виник конфлікт, під час якого молодший побив старшого, спричинивши йому тілесні ушкодження», – пояснюють у поліції.
Зловмисника затримали, невдовзі суд обере йому запобіжний захід. Також поліцейські повідомили йому про підозру в скоєнні злочину. Триває досудове розслідування.
Ольга Денисяка