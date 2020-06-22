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На Пустомитівщині забили до смерті 67-річного чоловіка

Ольга Денисяка

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20 червня в одному з сіл Пустомитівського району 31-річний львів’янин вбив місцевого мешканця. Про це Львівському порталу повідомили у відділі комунікації Нацполіції Львівщини.

 

20 червня мешканка одного з сіл району повідомила в поліцію, що в будинку свого 67-річного дядька вона виявила його тіло без ознак життя.

На тілі були численні тілесні ушкодження, зокрема, травми голови.

Слідчі відкрили кримінальне провадження за умисне вбивство. Санкція статті передбачає покарання – від семи до п’ятнадцяти років позбавлення волі.

Згодом правоохоронці встановили, що до вчинення злочину причетний 31-річний львів’янин.

«Між чоловіками виник конфлікт, під час якого молодший побив старшого, спричинивши йому тілесні ушкодження», – пояснюють у поліції.

Зловмисника затримали, невдовзі суд обере йому запобіжний захід. Також поліцейські повідомили йому про підозру в скоєнні злочину. Триває досудове розслідування.

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