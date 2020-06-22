На Донбасі поранили українського військового

Впродовж 21 червня у зоні бойових дій на Донбасі бойовики 10 разів порушили режим припинення вогню, внаслідок чого один український військовий дістав поранення.

Про це Львівському порталу

повідомили у штабі операції Об’єднаних сил.

Бойовики застосували заборонені до розміщення на лінії зіткнення міномети калібру 120 мм та 82 мм, а також озброєння БМП, гранатомети різних систем, протитанкові ракетні комплекси, великокаліберні кулемети та стрілецьку зброю.

Як йдеться в повідомленні штабу, російські найманці обстріляли населений пункт в Донецькій області. Обстріли також фіксували поруч з Кримським, Залізним, Шумами, Новотошківським, Авдіївкою та Старогнатівкою.

Внаслідок чого один український військовий дістав поранення.

Окрім того, бойовики застосувавши протитанковий ракетний комплекс «Корнет» калібру 152 мм, наразили на небезпеку цивільних жителів, які проживають поблизу лінії зіткнення в населеному пункті Бердянське.

Протитанкова керована ракета вибухнула неподалік місцевої амбулаторії. Ніхто з місцевих мешканців не постраждав.

Також у штабі інформують, що від початку поточної доби збройні формування РФ вже 7 разів порушили режим тиші та поранили одного українського воїна.