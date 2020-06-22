Майже 26% лікарень в Україні все ще не мають доступу до інтернету

В Україні із 1 756 лікарень до інтернету підключені 1 304 медзаклади, що становить 74,26 %. Про це Львівському порталу повідомили у Міністерстві цифрової трансформації.

Зазначається також, що до оптичних технологій підключені 1 111 лікарень серед усіх.

«Тобто 37% лікарень не мають якісного інтернету, і це означає, що в таких закладах є суттєві обмеження у розвитку телемедицини та впровадження новітніх практик, – мовиться у інформації Мінцифри.

До того ж, пацієнти, що проходять лікування у стаціонарі, та решта відвідувачів не мають змоги користуватись швидкісним WI-FI.

«Можливість надавати медичні послуги онлайн (телемедицина) стала ще важливішою у період протиепідемічних заходів та обмежень, коли важливо дотримуватися карантину і залишатися вдома. Отже, більшість лікарень ще потребують підключення до швидкісного інтернету для можливості надавати послуги телемедицини», – наголошують у відомстві.

(Щоб збільшити зображення, натисніть на нього)

Мінцифри розробило інтерактивну карту підключення закладів вторинної медичної допомоги до мережі Інтернет, ознайомитися з нею можна тут.