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Через укус змії мешканець Сколівщини потрапив до реанімації

Ольга Денисяка

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У Сколівському районі 24-річний хлопець потрапив до реанімації через укус змії. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі Головного управління ДСНС Львівщини.

 

21 червня о 23:50 год. до рятувальників надійшла інформація про те, що в реанімаційне відділення Сколівської центральної районної лікарні поступив 24-річний мешканець села Козьова з діагнозом «укус змії змії лівої кисті».

Наразі, за даними медиків, стан потерпілого – середньої важкості.

Детальніше про те, як не стати жертвою змій, читайте у матеріалі Львівського порталу: «Обережно, змії! Все, що потрібно знати, аби не стати жертвою плазунів».

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