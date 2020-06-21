Сонячне затемнення «Вогняне кільце» у фото

У неділю, 21 червня, людство спостерігало за кільцевим сонячним затемненням, коли Місяць частково затуляє Сонце. Про це пише hromadske.

Таке явище виникає під час сонячного затемнення, коли Місяць перебуває найдалі від Землі, тоді супутник нашої планети не повністю затуляє Сонце і навколо нього утворюється немовби кільце вогню.

21 червня побачити «Вогняне кільце» повною мірою могли з Центральної Африки та Азії, починаючи з 06:45 год. за Києвом.

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В інших місцях, від південного сходу Європи (зокрема в Україні) до півночі Австралії, це явище можна було бачити частково і, звісно, за ясної погоди. На піку затемнення Місяць затуляв 99,4% площі нашої зірки.

Зазначимо, що один із найбільш приголомшливих прикладів такого затемнення зафіксували у 2013 році в Західній Австралії фотограф Колін Легг та студент-астроном Джефф Сімс.

Фото: Twitter Rajesh Shanker Gupta BJP, soumyadeep Ghatak, EPA-EFE/NARONG SANGAN, відео: YouTube timeanddate