21 червня українці зможуть побачити сонячне затемнення у вигляді вогняного кільця

У неділю, 21 червня, у низці місць нашої планети можна буде побачити кільцеве сонячне затемнення, коли Місяць частково затуляє Сонце. Про це пише Громадське з посиланням на Science Alert.

Таке явище виникає під час сонячного затемнення, коли Місяць перебуває найдалі від Землі, тоді супутник нашої планети не повністю затуляє Сонце і навколо нього утворюється немов би кільце вогню.

Як зазначає видання, один з найбільш приголомшливих прикладів такого затемнення у 2013 році зафільмували фотограф Колін Легг та студент-астроном Джефф Сімс у Західній Австралії.

21 червня побачити «Вогняне кільце» повною мірою можна буде з Центральної Африки та Азії, починаючи з 3:45 UTC (6:45 за Києвом).

В інших місцях – від південного сходу Європи (зокрема в Україні) до півночі Австралії – це явище можна буде побачити частково. Звісно ж, побачити це затемнення можна буде в разі ясної погоди. На піку затемнення Місяць затулятиме 99,4% площі нашої зірки.

Також видання зазначає, що в інтернеті транслюватимуть це явище, наприклад, на сайті «Час і дата» трансляція стартує о 5:30 UTC (8:30 за Києвом).