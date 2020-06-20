На Донбасі двоє військових підірвались на міні

Протягом минулої доби, 19 червня, збройні формування Російської Федерації 8 разів порушили режим припинення вогню. Під час розвідки двоє українських військових підірвались на міні. Про це Львівському порталу повідомили у пресцентрі Операції об’єднаних сил.

У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання «Північ» ворог відкривав вогонь по українських позиціях поблизу Шумів, Оріхового, Хутора Вільного та Кримського.

У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання «Схід» противник обстрілював позиції захисників Славного.

Поблизу Новотошківського двоє українських військовослужбовців проводили інженерну розвідку і підірвались на міні. Воїнам оперативно надали першу допомогу та евакуювали до медзакладу. Стан їхнього здоров’я задовільний.

Окупанти обстрілювали наші позиції із заборонених Мінськими домовленостями мінометів калібру 120 мм та 82 мм, а також гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї.

«Українські воїни негайно відреагували на усі можливі загрози з боку загарбників та змусили ворога припинити свої агресивні дії. За даними розвідки, 19 червня українські воїни знищили двох та поранили щонайменше трьох окупантів», – кажуть у штабі ООС.

Від початку доби 20 червня російські збройні формування вже встигли обстріляти захисників Авдіївки. Втрат із нашого боку немає.