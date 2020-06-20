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Галина Слічна: «У послабленні чи посиленні карантину не буде жодного сенсу, допоки кожен не буде соціально свідомим»

Наталя Дуляба

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Очільниця міського штабу боротьби з коронавірусом Галина Слічна про нові правила карантину, що може змінитись із 22 червня у Львові та області, а також про важливість соціальної свідомості:

«Є постанова уряду від 17 червня, але чинності вона набере з понеділка, 22 червня. У цій новій постанові тепер є чітко прописано те, чого не було раніше. Наприклад, попередня постанова передбачала, що обласна комісія ТЕБ і НС може приймати рішення тільки про послаблення карантину. Тепер ж додали можливість посилювати карантин. Є декілька варіантів, як це може відбуватись, зокрема, посилювати карантинні заходи можуть і на три дні, є вказані сфери діяльності, на які вони поширюватись.

І саме в понеділок відбудеться засідання обласної комісії ТЕБ і НС, під час якого прийматимуться подальші рішення щодо карантину.

Але хочу сказати свою особисту думку. Так можна вічно бавитися: послаблювати-посилювати карантин. І в тому не буде ніякого сенсу, якщо в нас не буде соціальної свідомості. Люди повинні зрозуміти серйозність ситуації та дотримуватись елементарних правил, які мають стати нормою (регулярне миття рук, використання дезінфекторів, дотримання дистанції, використання масок – ред). Лише тоді ми будемо уникати масових заражень.

Ви ж бачите, що зараз відбувається. Ми всі читаємо соцмережі, маємо коло своїх знайомих, ми ж чуємо, що говорять люди. «Не вірте, це все неправда», «Пандемію хтось собі придумав». Про такі речі і нас часто запитують. Мені важко таких людей переконати у протилежному. Ці особи змінюють свою думку лише тоді, коли їхні друзі чи знайомі захворіють, і тоді вони бачать, що відбувається.

Насправді вся ця ситуація з коронавірусом – не жарти. Ми просто змушені дотримуватись елементарних правил поведінки, в тому числі й удома. Лише тоді, я думаю, ситуація хоча б трохи полегшиться».

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