Прокуратура відсудила земельну ділянку в підприємця з Мостищини

Львівська прокуратура відсудила у підприємця, який не платив оренду, майже 3 га землі у Мостиському районі. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі прокуратури Львівщини.

Мова йде про земельну ділянку, розташовану на території Мостиського району, яку з 2006 року орендував підприємець, однак, упродовж кількох років перестав платити за оренду, а також використовував землю не за цільовим призначенням.

Враховуючи, що власник землі нічого не робив, у справу втрутилась Прокуратура Львівської області, яка звернулися до суду. Господарський суд Львівської області підтримав позицію відомства та повністю задоволив позов.

Наразі вказаний договір оренди розірвано. Крім цього, землю державної власності повернули Львівській обласній державній адміністрації.