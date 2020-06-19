ОСТАННІ НОВИНИ

Прокуратура відсудила земельну ділянку в підприємця з Мостищини

Ольга Денисяка

|

Львівська прокуратура відсудила у підприємця, який не платив оренду, майже 3 га землі у Мостиському районі. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі прокуратури Львівщини.

 

Мова йде про земельну ділянку, розташовану на території Мостиського району, яку з 2006 року орендував підприємець, однак, упродовж кількох років перестав платити за оренду, а також використовував землю не за цільовим призначенням.

Враховуючи, що власник землі нічого не робив, у справу втрутилась Прокуратура Львівської області, яка звернулися до суду. Господарський суд Львівської області підтримав позицію відомства та повністю задоволив позов.

Наразі вказаний договір оренди розірвано. Крім цього, землю державної власності повернули Львівській обласній державній адміністрації.

Реклама партнерів
Загрузка...

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься.

﻿

Статті
Запахло виборами або що стоїть за комунальною кризою Львова
Наталя ДУЛЯБА
Запахло виборами або що стоїть за комунальною кризою Львова

Ще наприкінці травня у Ратуші забили на сполох: мовляв, через коронавірусну кризу бюджет Львова щомісяця не доотримує бі...

«Велике будівництво»: як монополія зриває ремонт доріг на Львівщині
Юрій Шумак
«Велике будівництво»: як монополія зриває ремонт доріг на Львівщині

На початку квітня Державне агентство автомобільних доріг України («Укравтодор») відзвітувало про початок «великого будів...

Вирушаймо у відпустку з «АТБ»: корисні поради для туриста зі Львова
Анастасія ПИЖ
Вирушаймо у відпустку з «АТБ»: корисні поради для туриста зі Львова

Зважаючи на пандемію коронавірусу нового типу, багатьом із нас довелося змінити плани на літо, адже подорожі на відомі к...

Онкодерматологія. Коли ваш захисник стає вашим ворогом
Омелян ШЕВЧУК
Онкодерматологія. Коли ваш захисник стає вашим ворогом

Наша шкіра є дзеркалом здоров’я організму. Водночас це «орган», який має надзвичайні компенсаторні можливості та кожен д...

всі статті
Львівський портал
Новини від KINOafisha.ua
Загрузка...
Загрузка...
Кіноафіша: розклад сеансів
Загрузка...