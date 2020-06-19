На Львівщині викрили протизаконну схему експорту лісу, завдяки якій злочинці ухилились від сплати 7,5 мільйона гривень податків. У такий спосіб вони продали деревини на суму близько 42 млн грн. Про це на сторінці у Facebook повідомила прокурорка Львівської області Ірина Діденко, передає Львівський портал.

У повідомленні йдеться, що суб’єкт господарювання, який займається експортом лісопродукції за кордон, закуповував значну частину деревини у «чорних лісорубів» без відповідних документів. Однак, щоб вивезти її за межі України, вигадав спосіб «відбілювання» походження деревини.

«Згідно з документами, сировину закуповував начебто у ФОПів. Однак, створені вони були лише на папері. Окремі з них навіть не знали, що є підприємцями, інші люди постійно проживають за межами України», – зазначила Ірина Діденко.

Також вона зауважила, що у подальшому лісопродукцію з такими документами про походження експортували до країн ЄС. При цьому український експортер є одночасно засновником одного з іноземних підприємств Великобританії, якому призначався експорт.

«У такий спосіб придбано деревини на суму близько 42 млн грн. Одночасно шляхом завищення валових витрат підприємства експортера на придбання сировини дало змогу ухилитись від сплати податків на суму близько 7,5 млн грн», – заявила прокурорка.

Ірина Діденко додала, що 17 травня під час обшуків у злочинців вилучили порожні бланки товаросупроводжуючих документів із печатками та підписами ФОПів в які залишилось вписали лише найменування та кількість лісопродукції.

Досудове розслідування триває.