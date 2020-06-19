На Львівщині облаштують 18 спортивних майданчиків. Локації

Протягом 2020 року на території Львівщини мають спорудити 18 спортивних майданчиків і ще три модернізувати. Станом на середину червня на 10 об’єктах вже стартували роботи. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі Львівської ОДА.

У бюджеті області-2020 заклали 27 млн грн на розвиток спортивної інфраструктури. Відтак протягом року на Львівщині облаштують 18 спортмайданчиків, а ще три модернізують.

Відтак зараз роботи стартували вже на 10 спортивних майданчиках:

м. Дрогобич;

м. Пустомити;

село Гірське Миколаївського району;

село Карачинів Яворівського району;

село Банюнин Кам’янка-Бузького району;

село Чуква Самбірського району;

село Градівка Городоцького району;

село Стрілковичі Самбірського району;

село Дубляни Самбірського району;

село Страшевичі Старосамбірський району.

Щодо інших спортивних об’єктів, то майданчик цьогоріч також встановлять у селі Підгірці Стрийського району. Угоду з підрядником вже підписали, однак самі роботи ще не розпочались.

Для ще п’ятьох майданчиків наразі шукають підрядника. Їх облаштують у Раві-Руській, Радехові, Судовій Вишні, Буську, а також у селі Шегині, що на Мостищині.

Ще на п’ятьох об’єктах наразі не розпочаті роботи – в смт Олесько Буського району, селі Ремезівці Золочівського району, смт Бориня Турківського району, смт Шкло Яворівського району та у Червонограді.

Всі ці спортивні майданчики встановлюють на території Львівщини в межах обласної програми розвитку фізичної культури та спорту.