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На Львівщині облаштують 18 спортивних майданчиків. Локації

Наталя Дуляба

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Протягом 2020 року на території Львівщини мають спорудити 18 спортивних майданчиків і ще три модернізувати. Станом на середину червня на 10 об’єктах вже стартували роботи. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі Львівської ОДА.

 

У бюджеті області-2020 заклали 27 млн грн на розвиток спортивної інфраструктури. Відтак протягом року на Львівщині облаштують 18 спортмайданчиків, а ще три модернізують.

Відтак зараз роботи стартували вже на 10 спортивних майданчиках:

  • м. Дрогобич;
  • м. Пустомити;
  • село Гірське Миколаївського району;
  • село Карачинів Яворівського району;
  • село Банюнин Кам’янка-Бузького району;
  • село Чуква Самбірського району;
  • село Градівка Городоцького району;
  • село Стрілковичі Самбірського району;
  • село Дубляни Самбірського району;
  • село Страшевичі Старосамбірський району.

Щодо інших спортивних об’єктів, то майданчик цьогоріч також встановлять у селі Підгірці Стрийського району. Угоду з підрядником вже підписали, однак самі роботи ще не розпочались.

Для ще п’ятьох майданчиків наразі шукають підрядника. Їх облаштують у Раві-Руській, Радехові, Судовій Вишні, Буську, а також у селі Шегині, що на Мостищині.

Ще на п’ятьох об’єктах наразі не розпочаті роботи – в смт Олесько Буського району, селі Ремезівці Золочівського району, смт Бориня Турківського району, смт Шкло Яворівського району та у Червонограді.

Всі ці спортивні майданчики встановлюють на території Львівщини в межах обласної програми розвитку фізичної культури та спорту.

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