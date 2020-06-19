Через ДТП у Львові до реанімації потрапив 4-річний хлопчик

У Львові внаслідок зіткнення автівкок на перехресті вулиць Замарстинівська-Липинського в реанімацію з численними травмами потрапила 4-річна дитина. Про це Львівському порталу повідомили у департаменті з питань цивільного захисту Львівської ОДА.

Аварія сталася у четвер, 18 червня, о 19:00 год. На перехресті вулиць Замарстинівська-Липинського відбулося зіткнення автомобілів «Шкода Октавія» та «Сеат Ібіца».

«Внаслідок ДТП пасажир автомобіля «Сеат Ібіца» мешканець м. Дубляни Жовківського району 2016 року народження, із діагнозом: «закрита черепно-мозкова травма, травматичний субарахноідальний крововилив, струс головного мозку, тупа травма живота», госпіталізований в реанімаційне відділення Міської дитячої клінічної лікарні», – зазначають у департаменті з питань цивільного захисту Львівської ОДА.

Причини та обставини події встановлюються.