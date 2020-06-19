ОСТАННІ НОВИНИ

Біля Львова п’яний водій влаштував ДТП із чотирма автівками

Вероніка Рой

|

У п’ятницю вночі, 19 червня, у селі Солонка, що неподалік Львова, нетверезий водій спричинив аварію одразу із чотирма автомобілями. У результаті ДТП постраждали двоє людей. Про це Львівському порталу повідомили у відділі комунікації поліції у Львівській області.

 

ДТП сталася близько 00.10 год. на трасі Київ-Чоп неподалік села Солонка Пустомитівського району.

Водій автомобіля «Сеат», перебуваючи в стані алкогольного сп’яніння, не впорався з керуванням та здійснив зіткнення з автомобілями «Таврія» та «Рено Логан», які рухались у попутному напрямку. Від удару «Таврія» вилетіла на зустрічну смугу і зіткнулась із автомобілем «Опель Астра».

У результаті аварії тілесні ушкодження отримали 31-річний водій «Таврії та 47-річний львів’янин – водій «Сеату».

Наразі поліцейські встановлюють обставини події, вирішується питання про відкриття кримінального провадження.

Фото: Нацполіція Львівщини, Варта-1

Реклама партнерів
Загрузка...

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься.

﻿

Статті
Запахло виборами або що стоїть за комунальною кризою Львова
Наталя ДУЛЯБА
Запахло виборами або що стоїть за комунальною кризою Львова

Ще наприкінці травня у Ратуші забили на сполох: мовляв, через коронавірусну кризу бюджет Львова щомісяця не доотримує бі...

«Велике будівництво»: як монополія зриває ремонт доріг на Львівщині
Юрій Шумак
«Велике будівництво»: як монополія зриває ремонт доріг на Львівщині

На початку квітня Державне агентство автомобільних доріг України («Укравтодор») відзвітувало про початок «великого будів...

Вирушаймо у відпустку з «АТБ»: корисні поради для туриста зі Львова
Анастасія ПИЖ
Вирушаймо у відпустку з «АТБ»: корисні поради для туриста зі Львова

Зважаючи на пандемію коронавірусу нового типу, багатьом із нас довелося змінити плани на літо, адже подорожі на відомі к...

Онкодерматологія. Коли ваш захисник стає вашим ворогом
Омелян ШЕВЧУК
Онкодерматологія. Коли ваш захисник стає вашим ворогом

Наша шкіра є дзеркалом здоров’я організму. Водночас це «орган», який має надзвичайні компенсаторні можливості та кожен д...

всі статті
Львівський портал
Новини від KINOafisha.ua
Загрузка...
Загрузка...
Кіноафіша: розклад сеансів
Загрузка...