Біля Львова п’яний водій влаштував ДТП із чотирма автівками

У п’ятницю вночі, 19 червня, у селі Солонка, що неподалік Львова, нетверезий водій спричинив аварію одразу із чотирма автомобілями. У результаті ДТП постраждали двоє людей. Про це Львівському порталу повідомили у відділі комунікації поліції у Львівській області.

ДТП сталася близько 00.10 год. на трасі Київ-Чоп неподалік села Солонка Пустомитівського району.

Водій автомобіля «Сеат», перебуваючи в стані алкогольного сп’яніння, не впорався з керуванням та здійснив зіткнення з автомобілями «Таврія» та «Рено Логан», які рухались у попутному напрямку. Від удару «Таврія» вилетіла на зустрічну смугу і зіткнулась із автомобілем «Опель Астра».

У результаті аварії тілесні ушкодження отримали 31-річний водій «Таврії та 47-річний львів’янин – водій «Сеату».

Наразі поліцейські встановлюють обставини події, вирішується питання про відкриття кримінального провадження.

Фото: Нацполіція Львівщини, Варта-1