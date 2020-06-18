ОСТАННІ НОВИНИ

Які супутні захворювання переважали у померлих від коронавірусу

Ольга Денисяка

|

Станом на 18 червня в Україні 966 людей померли від ускладнень коронавірусу. Більшість з них мали супутні захворювання. У Центрі громадського здоров’я розповіли, які саме хвороби переважали у померлих від COVID-19, передає Львівський портал.

 

Станом на 18 червня в Україні показник захворюваності на COVID-19 склав 81,3 на 100 тисяч населення.  Показник летальності – 2,8%.

Для порівняння, станом на 18 травня  показник захворюваності на COVID-19 склав 45,1 на 100 тисяч населення. Показник летальності – 2,9%.

Таким чином за місяць показник захворюваності на COVID-19 збільшився на 80%.

Померлі від коронавірусу мали такі супутні захворювання:

  • 78,2% мали серцево-судинні захворювання;
  • 21,7% – цукровий діабет;
  • 13,1% – захворювання легень;
  • 10,5% – захворювання нирок;
  • 8,2% – новоутворення;
  • 6,4% – неврологічні захворювання;
  • 5,3% – захворювання печінки;
  • 11,5% – інші види захворювань.

Як повідомляв Львівський портал, в Україні за останній тиждень захворюваність на коронавірус зросла вдвічі.

Нагадаємо, Україна вже декілька днів б’є антирекорди за кількістю нових випадків інфікування коронавірусом. Так, за останню добу виявили 829 нових випадків.

Львівщина також б’є рекорди за числом нових хворих на COVID-19: за добу – 171 хворий.

Реклама партнерів
Загрузка...

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься.

﻿

Статті
Запахло виборами або що стоїть за комунальною кризою Львова
Наталя ДУЛЯБА
Запахло виборами або що стоїть за комунальною кризою Львова

Ще наприкінці травня у Ратуші забили на сполох: мовляв, через коронавірусну кризу бюджет Львова щомісяця не доотримує бі...

«Велике будівництво»: як монополія зриває ремонт доріг на Львівщині
Юрій Шумак
«Велике будівництво»: як монополія зриває ремонт доріг на Львівщині

На початку квітня Державне агентство автомобільних доріг України («Укравтодор») відзвітувало про початок «великого будів...

Вирушаймо у відпустку з «АТБ»: корисні поради для туриста зі Львова
Анастасія ПИЖ
Вирушаймо у відпустку з «АТБ»: корисні поради для туриста зі Львова

Зважаючи на пандемію коронавірусу нового типу, багатьом із нас довелося змінити плани на літо, адже подорожі на відомі к...

Онкодерматологія. Коли ваш захисник стає вашим ворогом
Омелян ШЕВЧУК
Онкодерматологія. Коли ваш захисник стає вашим ворогом

Наша шкіра є дзеркалом здоров’я організму. Водночас це «орган», який має надзвичайні компенсаторні можливості та кожен д...

всі статті
Львівський портал
Новини від KINOafisha.ua
Загрузка...
Загрузка...
Кіноафіша: розклад сеансів
Загрузка...