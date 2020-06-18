Які супутні захворювання переважали у померлих від коронавірусу

Станом на 18 червня в Україні 966 людей померли від ускладнень коронавірусу. Більшість з них мали супутні захворювання. У Центрі громадського здоров’я розповіли, які саме хвороби переважали у померлих від COVID-19, передає Львівський портал.

Станом на 18 червня в Україні показник захворюваності на COVID-19 склав 81,3 на 100 тисяч населення. Показник летальності – 2,8%.

Для порівняння, станом на 18 травня показник захворюваності на COVID-19 склав 45,1 на 100 тисяч населення. Показник летальності – 2,9%.

Таким чином за місяць показник захворюваності на COVID-19 збільшився на 80%.

Померлі від коронавірусу мали такі супутні захворювання:

78,2% мали серцево-судинні захворювання;

21,7% – цукровий діабет;

13,1% – захворювання легень;

10,5% – захворювання нирок;

8,2% – новоутворення;

6,4% – неврологічні захворювання;

5,3% – захворювання печінки;

11,5% – інші види захворювань.

Як повідомляв Львівський портал, в Україні за останній тиждень захворюваність на коронавірус зросла вдвічі.

Нагадаємо, Україна вже декілька днів б’є антирекорди за кількістю нових випадків інфікування коронавірусом. Так, за останню добу виявили 829 нових випадків.

Львівщина також б’є рекорди за числом нових хворих на COVID-19: за добу – 171 хворий.