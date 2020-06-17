Російській телеведучій Варнаві, яка відвідувала анексований Крим, дозволили в’їзд в Україну

Міністерство культури України виключило з «чорного списку» російську телеведучу та актрису Катерину Варнаву, яка відвідувала анексований Крим, дозволивши відвідувати Україну. Про це пише Укрінформ з посиланням на на указ Мінкульту.

У наказі очільника відомства йдеться, що Катерину Варнаву виключено зі списку осіб, які створюють загрозу для національної безпеки України.

Як повідомляв Львівський портал, у травні 2017-го Варнаві заборонили в’їзд в Україну терміном на п’ять років. Таке рішення було прийнято, оскільки артистка виступала в окупованому Криму. Вже у березні 2019 року телеведуча потрапила до «чорного списку» Мінкульту.

Катерина Варнава – російська телеведуча, кіноактриса, учасниця і хореограф шоу «Comedy Woman».