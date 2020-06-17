ОСТАННІ НОВИНИ

Російській телеведучій Варнаві, яка відвідувала анексований Крим, дозволили в’їзд в Україну

Вероніка Рой

|

Міністерство культури України виключило з «чорного списку» російську телеведучу та актрису Катерину Варнаву, яка відвідувала анексований Крим, дозволивши відвідувати Україну. Про це пише Укрінформ з посиланням на на указ Мінкульту.

 

У наказі очільника відомства йдеться, що Катерину Варнаву виключено зі списку осіб, які створюють загрозу для національної безпеки України.

Як повідомляв Львівський портал, у травні 2017-го Варнаві заборонили в’їзд в Україну терміном на п’ять років. Таке рішення було прийнято, оскільки артистка виступала в окупованому Криму. Вже у березні 2019 року телеведуча потрапила до «чорного списку» Мінкульту.

Катерина Варнава – російська телеведуча, кіноактриса, учасниця і хореограф шоу «Comedy Woman».

Реклама партнерів
Загрузка...

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься.

﻿

Статті
Запахло виборами або що стоїть за комунальною кризою Львова
Наталя ДУЛЯБА
Запахло виборами або що стоїть за комунальною кризою Львова

Ще наприкінці травня у Ратуші забили на сполох: мовляв, через коронавірусну кризу бюджет Львова щомісяця не доотримує бі...

«Велике будівництво»: як монополія зриває ремонт доріг на Львівщині
Юрій Шумак
«Велике будівництво»: як монополія зриває ремонт доріг на Львівщині

На початку квітня Державне агентство автомобільних доріг України («Укравтодор») відзвітувало про початок «великого будів...

Вирушаймо у відпустку з «АТБ»: корисні поради для туриста зі Львова
Анастасія ПИЖ
Вирушаймо у відпустку з «АТБ»: корисні поради для туриста зі Львова

Зважаючи на пандемію коронавірусу нового типу, багатьом із нас довелося змінити плани на літо, адже подорожі на відомі к...

Онкодерматологія. Коли ваш захисник стає вашим ворогом
Омелян ШЕВЧУК
Онкодерматологія. Коли ваш захисник стає вашим ворогом

Наша шкіра є дзеркалом здоров’я організму. Водночас це «орган», який має надзвичайні компенсаторні можливості та кожен д...

всі статті
Львівський портал
Новини від KINOafisha.ua
Загрузка...
Загрузка...
Кіноафіша: розклад сеансів
Загрузка...