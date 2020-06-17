Ігор Васюник: «Буду балотуватися на посаду міського голови Львова»

Громадсько-політичний діяч оголосив про свою участь у виборах міського голови Львова:

«Друзі, львів’яни – цієї осені на виборах я буду балотуватися на посаду міського голови Львова.

Для мене ключовим у житті та роботі – є відповідальність. Відповідальність за свої рішення, дії та слова. Особливо, якщо ці рішення і дії впливають на життя інших людей.

За своє життя створив тисячі робочих місць із достойною зарплатою. Дбав і дбаю за кожного працівника. Кожен реалізований мною проект у Львові – це відповідальність перед людьми і перед містом.

Сім років відстоював ваші і державі інтереси у Верховній раді України. Мою працю в парламенті всеукраїнська експертна організація «Vox Ukraine» оцінила найвищим результатом – включила в п’ятірку найефективніших народних депутатів, котрі підтримували реформи в Україні.

Працював на совість. Спокійно можу дивитися людям в очі.

Не уявляю іншого міста для життя, окрім Львова. Куди б я не поїхав, з гордістю кажу: «Я – львів’янин, я – зі Львова».

Львів – українське, європейське місто. Львів – туристична столиця України. Культурне та гостинне місто. Духовне місто, яке береже традиції. Все це потрібно зберегти і розвивати!

Львів багато здобув! Але й багато втратив! Втратив мільярди інвестицій, цінні землі та комунальне майно. Їх розпродали за безцінь. А головне – місто втратило час та темпи розвитку!

Невже нинішній владі було замало 15 років, щоб впровадити електронний квиток та зробити якісний громадський транспорт? Невже замало було 15 років, щоб вирішити питання сміття чи збудувати у Львові хоча б одну школу? Чому в деяких районах Львова досі не провели каналізацію в домівки львів’ян?

Що заважає міській владі недопускати хаотичних і незаконних забудов, щоб не нищили цінні для Львова пам’ятки архітектури?

Чому у Львові підприємці поділені на своїх і «не своїх»? Чому для одних всі двері відкриті, а інші проходять сім кіл пекла кабінетами Ратуші?!

Озеро, в якому 15 років замулене джерело, перетворюється на болото. Так і влада, яка більше двох термінів – стає корумпована, неефективна та байдужа.

Наступні п’ять років кожну хвилину свого життя хочу присвятити львів’янам та розвитку Львова. Для цього разом з експертами напрацював ефективні рішення, нові ідеї, нові проекти для покращення нашого міста. Це програмний аналітичний документ з баченням розвитку Львова до 2030 року. Переконаний, що мер міста повинен думати і планувати мінімум на 10 років вперед.

В центрі уваги моєї програми – львів’яни, їхні потреби, комфорт та можливості для кожного. Рівномірний і повноцінний розвиток усіх районів Львова, освіти, громадського транспорту, медицини, екології, житлово-комунальної сфери. Щоб кожен львів’янин міг гідно заробляти на життя своєю працею.

За усім, що сьогодні пропоную львів’янам – чи це якісний і безкоштовний громадський транспорт, чи це вода без хлору, проекти для зменшення тарифів, чи збільшення бюджету Львова вдвічі, – стоять мої професійні знання та управлінський досвід, досвід українських та міжнародних фахівців».