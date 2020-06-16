Україна планує до 2023 року відмовитися від кредитів МВФ, – Мінфін

До 2023 року Україна планує відмовитися від кредитів Міжнародного валютного фонду й отримати рейтинг інвестиційного рівня. Про це заявив міністр фінансів Сергій Марченко в ефірі програми на одному з українських телеканалів, передає Громадське.

«Ми віримо, що у нас буде можливість до 2023 року, вже у 2022-му, сказати, що нуль кредитів від МВФ в бюджет. Тобто ми маємо можливість завдяки детінізації, збільшенню доходів, підвищенню ефективності витрат, підвищенню наших кредитних рейтингів», – заявив Марченко.

Нагадаємо, 12 червня Україна повністю отримала 2,1 млрд доларів першого траншу від Міжнародного валютного фонду.

Вночі 10 червня Рада директорів МВФ погодила нову кредитну програму для України stand by розміром 5 мільярдів доларів та терміном на 1,5 роки.