ОСТАННІ НОВИНИ

Україна планує до 2023 року відмовитися від кредитів МВФ, – Мінфін

Вероніка Рой

|

До 2023 року Україна планує відмовитися від кредитів Міжнародного валютного фонду й отримати рейтинг інвестиційного рівня. Про це заявив міністр фінансів Сергій Марченко в ефірі програми на одному з українських телеканалів, передає Громадське.

 

«Ми віримо, що у нас буде можливість до 2023 року, вже у 2022-му, сказати, що нуль кредитів від МВФ в бюджет. Тобто ми маємо можливість завдяки детінізації, збільшенню доходів, підвищенню ефективності витрат, підвищенню наших кредитних рейтингів», – заявив Марченко.

Нагадаємо, 12 червня Україна повністю отримала 2,1 млрд доларів першого траншу від Міжнародного валютного фонду.

Вночі 10 червня Рада директорів МВФ погодила нову кредитну програму для України stand by розміром 5 мільярдів доларів та терміном на 1,5 роки.

Реклама партнерів
Загрузка...

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься.

﻿

Статті
«Велике будівництво»: як монополія зриває ремонт доріг на Львівщині
Юрій Шумак
«Велике будівництво»: як монополія зриває ремонт доріг на Львівщині

На початку квітня Державне агентство автомобільних доріг України («Укравтодор») відзвітувало про початок «великого будів...

Вирушаймо у відпустку з «АТБ»: корисні поради для туриста зі Львова
Анастасія ПИЖ
Вирушаймо у відпустку з «АТБ»: корисні поради для туриста зі Львова

Зважаючи на пандемію коронавірусу нового типу, багатьом із нас довелося змінити плани на літо, адже подорожі на відомі к...

Онкодерматологія. Коли ваш захисник стає вашим ворогом
Омелян ШЕВЧУК
Онкодерматологія. Коли ваш захисник стає вашим ворогом

Наша шкіра є дзеркалом здоров’я організму. Водночас це «орган», який має надзвичайні компенсаторні можливості та кожен д...

Чому Вакарчук вдруге покинув політику. Думки експертів
Андрій КОТЕНСЬКИЙ
Чому Вакарчук вдруге покинув політику. Думки експертів

Двічі в одні річку входячи... Львівський співак Святослав Вакарчук вдруге достроково покидає парламент. Відповідну заяву...

всі статті
Львівський портал
Новини від KINOafisha.ua
Загрузка...
Загрузка...
Кіноафіша: розклад сеансів
Загрузка...