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Україна отримала перший транш допомоги МВФ

Ольга Денисяка

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Україна повністю отримала 2,1 мільярда доларів першого траншу від Міжнародного валютного фонду. Про це у Twitter повідомив голова Національного банку України Яків Смолій, передає Львівський портал.

 

Як йдеться в повідомленні, кошти надходять не безпосередньо від МВФ, а від країн-членів фонду.

«Відучора (з 11 червня – ред.) кошти надходили частинами у доларах, євро, єнах, фунтах і юанях – валютах, що входять у SDR (спеціальні права запозичень, міжнародний резервний актив МВФ, у якому він проводить розрахунки –  ред.). Зараз процес завершено», – зауважив Яків Смолій.

Він нагадав, що отримані кошти допоможуть державі з подоланням коронавірусу й забезпеченням макрофінансової стабільності.

«Одночасно отриманий перший транш разом із надходженням пов’язаної фінансової допомоги від ЄС вже збільшив міжнародні резерви до $28,7 млрд», – зазначив глава Нацбанку.

Як повідомляє РБК-Україна, в рамках програми Stand-By Міжнародний валютний фонд може виділити України чотири транші загальним обсягом 5 млрд доларів.

Всі гроші будуть спрямовані на фінансування дефіциту державного бюджету.

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