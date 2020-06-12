Україна отримала перший транш допомоги МВФ

Україна повністю отримала 2,1 мільярда доларів першого траншу від Міжнародного валютного фонду. Про це у Twitter повідомив голова Національного банку України Яків Смолій, передає Львівський портал.

Як йдеться в повідомленні, кошти надходять не безпосередньо від МВФ, а від країн-членів фонду.

«Відучора (з 11 червня – ред.) кошти надходили частинами у доларах, євро, єнах, фунтах і юанях – валютах, що входять у SDR (спеціальні права запозичень, міжнародний резервний актив МВФ, у якому він проводить розрахунки – ред.). Зараз процес завершено», – зауважив Яків Смолій.

Кошти від #МВФ, надійшовши в дербюджет, допоможуть державі з подоланням #коронавірус та забезпеченням макрофінансової стабільності. Одночасно отриманий перший транш разом із надходженням пов’язаної фінансової допомоги від ЄС вже збільшив міжнародні резерви до $28,7 млрд pic.twitter.com/6UZtMOK4vO — Yakiv Smolii (@YSmolii) June 12, 2020

Він нагадав, що отримані кошти допоможуть державі з подоланням коронавірусу й забезпеченням макрофінансової стабільності.

«Одночасно отриманий перший транш разом із надходженням пов’язаної фінансової допомоги від ЄС вже збільшив міжнародні резерви до $28,7 млрд», – зазначив глава Нацбанку.

Як повідомляє РБК-Україна, в рамках програми Stand-By Міжнародний валютний фонд може виділити України чотири транші загальним обсягом 5 млрд доларів.

Всі гроші будуть спрямовані на фінансування дефіциту державного бюджету.