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Справа Гандзюк: СБУ затримала підозрюваного у вбивстві Мангера, щоб доставити у суд

Соломія Головіна

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Служба безпеки України затримала підозрюваного у вбивстві Катерини Гандзюк голову Херсонської обласної ради Владислава Мангера. Про це повідомляє СБУ.

 

Зазначається, що Мангера затримали сьогодні вранці на виконання ухвали слідчого судді Печерського районного суду міста Києва. Співробітники СБУ доставляють його до столичного суду.

Слідчий суддя розглядатиме клопотання прокурора Офісу Генерального прокурора про обрання йому запобіжного заходу у виді тримання під вартою без можливості внесення застави.

Як пояснюють у СБУ, змінити запобіжний захід Мангеру вирішили після погроз останнього свідкам та членам їхніх сімей.

Львівський портал повідомляв, що 31 липня 2018 року у Херсоні чоловік вилив на Катерину Гандзюк концентровану сірчану кислоту. 4 листопада 2018 року після багатьох операцій вона померла у лікарні.

Також ми інформували, що наприкінці квітня 2020 року Служба безпеки України повідомила про завершення досудового розслідування вбивства Гандзюк.

За версією СБУ, колишній керівник Херсонської облради Владислав Мангер за попередньою змовою з помічником-консультантом депутата цієї ж ради Олексієм Левіним організували нанесення тяжких тілесних ушкоджень Гандзюк, які привели до її смерті.

Фото: Главком

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