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Під Львовом вантажівка збила велосипедиста

Наталя Дуляба

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У понеділок, 15 червня, у селі Зимна Вода Пустомитівського району вантажівка збила 60-річного велосипедиста. Про це Львівському порталу повідомили у відділі комунікації Нацполіції Львівщини.

 

Встановлено, що аварія сталась орієнтовно о 17:45 год. на автодорозі «Західний обхід Львова». Водій вантажівки «Рено Магнум», 36-річний мешканець Київської області, збив велосипедиста, 60-річного львів’янина.

Внаслідок наїзду чоловік отримав травми, його госпіталізували у реанімацію.

За цим фактом відкрито кримінальне провадження за ч.2 ст.286 (порушення правил безпеки дорожнього руху) КК України. Санкція статті передбачає покарання – позбавлення волі на строк від трьох до восьми років із позбавленням права керувати транспортними засобами на строк до трьох років або без такого.

Наразі триває досудове розслідування, поліцейські встановлюють всі обставини події.

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