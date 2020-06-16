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На Львівщині СБУ заблокувала діяльність російської «ботоферми»

Вероніка Рой

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Служба безпеки України заблокувала на території Львівської області діяльність розгалуженої мережі «ботоферм», які керувались з території країни-агресора. Про це Львівському порталу повідомили у СБУ у Львівській області.

 

Оперативниками було встановлено, що організатори «ботоферми» через відповідне телекомунікаційне обладнання та спеціалізоване програмне забезпечення керували електронними поштовими скриньками та обліковими записами у соцмережах з використанням фейкових персональних даних. Реєстрацію таких акаунтів в мережі «Інтернет» ділки здійснювали за допомогою SIM-карток українських та російських операторів зв’язку.

«Угруповання зареєструвало кілька тисяч активних акаунтів для поширення у соцмережах недостовірної інформації щодо ситуації в Україні, продовження гібридної війни проти нашої держави та здійснення впливу на свідомість людей з метою поширення негативного настрою в суспільстві та дискредитації української влади», – повідомили в СБУ.

Такі «ботоферми» викрили та заблокували крім Львівщини, ще й у Києві, Сумах, Чернігові та Одесі.

Під час проведення обшуків виявили і вилучили комп’ютерну техніку та спеціальне обладнання (GSM-модеми та шлюзи), понад 15 тисячі SIM-карток операторів стільникового мобільного зв’язку України та Росії.

В результаті проведених заходів перевіряється версія щодо причетності до організації вказаної протиправної діяльності спеціальних та розвідувальних органів РФ.

Фото: СБУ

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