ОСТАННІ НОВИНИ

На Франківщині вирішили посилити карантин

Соломія Головіна

|

В Івано-Франківській області вирішили посилити карантинні обмеження. Про це 16 червня повідомила Івано-Франківська міська рада у Facebook.

 

Відповідне рішення прийняли за підсумками позачергового засідання регіональної комісії з питань техногенно-екологічної безпеки і надзвичайних ситуацій.

Отож, у Івано-Франківській області призупинять роботу закладів фізичної культури і спорту, спортивних залів, фітнес-центрів.

Також це стосується і закладів культури, зокрема з прийманням відвідувачів за рішенням власника (органу управління), у тому числі культурних заходів, за умови перебування не більше однієї особи на 5 кв. метрах площі приміщення, де проводиться захід.

Водночас дозволено проводити релігійні заходи з розрахунку не більше однієї особи на 10 кв м.

Додамо, що станом на ранок 16 червня у Івано-Франківській області було зафіксовано 1809 випадків інфікування коронавірусом (+43 за минулу добу). Загалом в Україні вже підтверджено 32 476 випадків COVID-19.

Водночас Львівщина останнім часом б’є рекорди по кількості нових інфікувань. Так, загалом у області лабораторно підтвердили 3072 випадки коронавірусу. За останню добу виявили 139 нових хворих.

Нагадаємо, через збільшення кількості хворих на коронавірус на Львівщині досі не послабили карантин, обласна комісія ТЕБ і НС вкотре його продовжила, цього разу – включно до 19 червня.

Реклама партнерів
Загрузка...

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься.

﻿

Статті
«Велике будівництво»: як монополія зриває ремонт доріг на Львівщині
Юрій Шумак
«Велике будівництво»: як монополія зриває ремонт доріг на Львівщині

На початку квітня Державне агентство автомобільних доріг України («Укравтодор») відзвітувало про початок «великого будів...

Вирушаймо у відпустку з «АТБ»: корисні поради для туриста зі Львова
Анастасія ПИЖ
Вирушаймо у відпустку з «АТБ»: корисні поради для туриста зі Львова

Зважаючи на пандемію коронавірусу нового типу, багатьом із нас довелося змінити плани на літо, адже подорожі на відомі к...

Онкодерматологія. Коли ваш захисник стає вашим ворогом
Омелян ШЕВЧУК
Онкодерматологія. Коли ваш захисник стає вашим ворогом

Наша шкіра є дзеркалом здоров’я організму. Водночас це «орган», який має надзвичайні компенсаторні можливості та кожен д...

Чому Вакарчук вдруге покинув політику. Думки експертів
Андрій КОТЕНСЬКИЙ
Чому Вакарчук вдруге покинув політику. Думки експертів

Двічі в одні річку входячи... Львівський співак Святослав Вакарчук вдруге достроково покидає парламент. Відповідну заяву...

всі статті
Львівський портал
Новини від KINOafisha.ua
Загрузка...
Загрузка...
Кіноафіша: розклад сеансів
Загрузка...