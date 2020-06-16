На Франківщині вирішили посилити карантин

В Івано-Франківській області вирішили посилити карантинні обмеження. Про це 16 червня повідомила Івано-Франківська міська рада у Facebook.

Відповідне рішення прийняли за підсумками позачергового засідання регіональної комісії з питань техногенно-екологічної безпеки і надзвичайних ситуацій.

Отож, у Івано-Франківській області призупинять роботу закладів фізичної культури і спорту, спортивних залів, фітнес-центрів.

Також це стосується і закладів культури, зокрема з прийманням відвідувачів за рішенням власника (органу управління), у тому числі культурних заходів, за умови перебування не більше однієї особи на 5 кв. метрах площі приміщення, де проводиться захід.

Водночас дозволено проводити релігійні заходи з розрахунку не більше однієї особи на 10 кв м.

Додамо, що станом на ранок 16 червня у Івано-Франківській області було зафіксовано 1809 випадків інфікування коронавірусом (+43 за минулу добу). Загалом в Україні вже підтверджено 32 476 випадків COVID-19.

Водночас Львівщина останнім часом б’є рекорди по кількості нових інфікувань. Так, загалом у області лабораторно підтвердили 3072 випадки коронавірусу. За останню добу виявили 139 нових хворих.

Нагадаємо, через збільшення кількості хворих на коронавірус на Львівщині досі не послабили карантин, обласна комісія ТЕБ і НС вкотре його продовжила, цього разу – включно до 19 червня.