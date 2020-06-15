За «замінування» вулиці у Львові кримчанці «світить» до 6 років тюрми

У Львові судитимуть 30-річну кримчанку, яка на Різдво «замінувала» вул. Лук’яна Кобилиці. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі прокуратури Львівщини.

Інцидент стався цього року на Різдво. Так, ввечері 7 січня 30-річна уродженка Ялти зателефонувала на екстрений номер «911» та повідомила, що у Львові на вулиці Лук’яна Кобилиці відбудеться вибух.

«При цьому зловмисниця достовірно знала, що ніякої загрози нема, однак все ж вирішила порушити громадську безпеку, викликати паніку та дезорганізувати роботу підприємств, які там знаходяться. У ході огляду території вибухотехніки жодних вибухових пристроїв чи речових не виявили», – йдеться у повідомленні.

За цим фактом відкрито кримінальне провадження за ч.1 ст.259 КК України (завідомо неправдиве повідомлення про підготовку вибуху, підпалу або інших дій, які загрожують загибеллю людей чи іншими тяжкими наслідками).

Псевдомінувальниці «світить» позбавлення волі на строк від 2 до 6 років.

Правоохоронці вже завершили досудове розслідування, обвинувальний акт скеровано до Франківського районного суду м. Львова.