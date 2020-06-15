У Пасіках-Зубрицьких вщент згорів автомобіль

У с. Пасіки-Зубрицькі Пустомитівського району вщент згорів ВАЗ. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі ГУ ДСНС у Львівській області.

Як зазначається, інформація про пожежу в автомобілі «ВАЗ-2102» надійшла рятувальникам 14 червня о 16:30 год.

На момент прибуття вогнеборців до місця виклику автомобіль був охоплений вогнем. Пожежу повністю ліквідували 16:45 год., але вогонь встиг знищити автомобіль.

До ліквідації пожежі залучили 4 чоловік особового складу та 1 одиницю спецтехніки. Внаслідок пожежі ніхто не постраждав.

Причини та обставини виникнення пожежі встановлюються.

Фото: ДСНС