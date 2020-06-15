У МОЗ назвали три варіанти проведення цьогорічного ЗНО

У 2020 році зовнішнє незалежне оцінювання може дійсно може не відбутися, якщо будуть значно перевищені епідемічні показники. Про це в коментарі LB.ua розповів головний санітарний лікар України Віктор Ляшко.

На сьогодні у влади є три варіанти – провести ЗНО в призначені терміни, перенести або не проводити взагалі.

«Все буде залежати від епідситуації. У суботу на комісії з техногенної безпеки і надзвичайних ситуацій ми обговорювали різні варіанти: що ЗНО буде проведено в заплановані дати, що воно буде перенесено і що воно буде скасовано. Епідситуація може вплинути на будь-який з цих варіантів, тому остаточне рішення щодо проведення ЗНО з 25 червня по 17 липня ми приймемо 22 червня», – сказав головний санітарний лікар країни.

Віктор Ляшко сказав, що якщо ситуація буде приблизно такою, як сьогодні, то ЗНО відбудеться в заплановані дати.

«Якщо у нас буде стійке зростання поширення коронавірусної інфекції. Індикатори ще не затверджені, але орієнтовно: коли більш ніж в 50% регіонів будуть перевищені три наших показника – інцидентності, завантаженість лікарень і тестування, і якщо загальна кількість активних хворих перевищуватиме 60 випадку на 100 тис. Населення. Зараз ця цифра становить 37. Тобто нам всім потрібно дуже постаратися, щоб був такий ріст», – пояснив він.

Відповідаючи на питання, чому під сумнівом знаходиться проведення ЗНО, в той час як, наприклад, працюють всі дитячі садки, де контакт між дітьми набагато ближчий і тривалий, Ляшко сказав, що в разі описаного вище зростання темпів поширення вірусу дитячі сади також будуть закриті .

Зазначимо, нещодавно освітній омбудсмен Сергій Горбачов заявив, що він отримав інформацію про те, що у високих владних структурах готуються документи про нібито скасування ЗНО взагалі. На його думку, скасуванням ЗНО хочуть повернути хабарі при вступі у виші.

Нагадаємо, у зв’язку з погіршенням епідеміологічної ситуації в країні учасники пробного ЗНО проходитимуть тестування 15 і 17 червня вдома у режимі онлайн, а не у закладах освіти.