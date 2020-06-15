У Львові водій-порушник намагався відкупитися від патрульних хабарем

У Львові водій, у якого патрульні виявили невідповідність номеру кузова в авто з реєстраційним документом, намагався відкупитися від копів хабарем. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі патрульної поліції Львівщини.

Вчора близько 23 год. на перехресті вулиць Городницька-Промислова патрульні зупинили за порушення Правил дорожнього руху водія автомобіля Volkswagen Transporter. Під час перевірки документів у 44-річного чоловіка виявили неспівпадіння номеру кузова в його автомобілі з реєстраційним документом та базою даних.

«Патрульні почали оформляти адмінматеріали, а водій вирішив відкупитися. Він запропонував спочатку 100 доларів США поліцейським. Його одразу попередили про кримінальну відповідальність. Мешканець Закарпатської області вирішив не здаватися і сказав, що готовий на будь-яку суму, аби його відпустили. Патрульні передали чоловіка слідчим, а автомобіль евакуювали на арештмайданчик», – зазначили у патрульній поліції.

За спробу дати хабар порушнику загрожує, окрім адміністративної відповідальності, ще й кримінальна: за ст. 290 (знищення, підробка або заміна номерів вузлів та агрегатів транспортного засобу) ККУ та за ст. 369 (пропозиція, обіцянка або надання неправомірної вигоди службовій особі) ККУ.

Фото: патрульна поліція