ОСТАННІ НОВИНИ

У Львові водій-порушник намагався відкупитися від патрульних хабарем

Вероніка Рой

|

У Львові водій, у якого патрульні виявили невідповідність номеру кузова в авто з реєстраційним документом, намагався відкупитися від копів хабарем. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі патрульної поліції Львівщини.

 

Вчора близько 23 год. на перехресті вулиць Городницька-Промислова патрульні зупинили за порушення Правил дорожнього руху водія автомобіля Volkswagen Transporter. Під час перевірки документів у 44-річного чоловіка виявили неспівпадіння номеру кузова в його автомобілі з реєстраційним документом та базою даних.

«Патрульні почали оформляти адмінматеріали, а водій вирішив відкупитися. Він запропонував спочатку 100 доларів США поліцейським. Його одразу попередили про кримінальну відповідальність. Мешканець Закарпатської області вирішив не здаватися і сказав, що готовий на будь-яку суму, аби його відпустили. Патрульні передали чоловіка слідчим, а автомобіль евакуювали на арештмайданчик»,  – зазначили у патрульній поліції.

За спробу дати хабар порушнику загрожує, окрім адміністративної відповідальності, ще й кримінальна: за ст. 290 (знищення, підробка або заміна номерів вузлів та агрегатів транспортного засобу) ККУ та за ст. 369 (пропозиція, обіцянка або надання неправомірної вигоди службовій особі) ККУ.

Фото: патрульна поліція

Реклама партнерів
Загрузка...

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься.

﻿

Статті
Вирушаймо у відпустку з «АТБ»: корисні поради для туриста зі Львова
Анастасія ПИЖ
Вирушаймо у відпустку з «АТБ»: корисні поради для туриста зі Львова

Зважаючи на пандемію коронавірусу нового типу, багатьом із нас довелося змінити плани на літо, адже подорожі на відомі к...

Онкодерматологія. Коли ваш захисник стає вашим ворогом
Омелян ШЕВЧУК
Онкодерматологія. Коли ваш захисник стає вашим ворогом

Наша шкіра є дзеркалом здоров’я організму. Водночас це «орган», який має надзвичайні компенсаторні можливості та кожен д...

Чому Вакарчук вдруге покинув політику. Думки експертів
Андрій КОТЕНСЬКИЙ
Чому Вакарчук вдруге покинув політику. Думки експертів

Двічі в одні річку входячи... Львівський співак Святослав Вакарчук вдруге достроково покидає парламент. Відповідну заяву...

Мільйонери Ратуші
Наталя ДУЛЯБА
Мільйонери Ратуші

Нещодавно в Україні завершився термін подання декларацій про доходи за 2019 рік. А це означає, що всі держслужбовці прод...

всі статті
Львівський портал
Новини від KINOafisha.ua
Загрузка...
Загрузка...
Кіноафіша: розклад сеансів
Загрузка...