ОСТАННІ НОВИНИ

На Львівщині знову прогнозують грози та град. Правила безпеки

Наталя Дуляба

|

У вівторок, 16 червня, у Львові та області прогнозують хмарну погоду із грозами, сильним вітром і градом. Про це Львівському порталу повідомили в обласному регіональному центрі з гідрометеорології.

 

Вночі температура повітря становитиме 12-17 градусів тепла, вдень стовпчик термометра підніметься до максимальної позначки +27°С.

Хмарно з проясненнями. Вдень по всій території області пройдуть короткочасні дощі, грози, місцями – град. Вночі та вранці туман. Вітер північний, 5-10 м/с, подекуди шквали до 15-20 м/с.

(Натисніть на зображення для збільшення)

Мешканців Львівщини закликають дотримуватись правил безпеки під час грози:

  • якщо ви перебуваєте вдома, зачиніть всі вікна та двері, у приміщенні не повинно бути протягу – притягує кульову блискавку;
  • найкраще ховатись у автомобілі або в будинку із громовідводом. Автомобіль у жодному випадку не можна паркувати під деревами або високими конструкціями, потрібно зачинити вікна авто, зняти антену, зупинитися і перечекати негоду;
  • не можна ховатися від зливи під деревом – воно притягує блискавки. Крім того, є небезпека падіння важких гілок, які можуть зламатись під натиском вітру;
  • уникайте металевих парканів, стін, біля яких ростуть дерева, вуличних ліхтарів, металевих веж, опор електропередач;
  • якщо ви опинилися в лісі, не ховайтеся від грози на підвищенні. Тримайтеся місця, де низькі дерева;
  • якщо ви опинилися в полі, знайдіть заглиблення в землі. Бажано, щоб місце було сухим, адже волога земля сильніше проводить електрику. Не лягайте, краще присісти, щоб мати якомога менше площі прилягання до землі;
  • всі електричні прилади, в тому числі мобільні телефони, є своєрідними приймачами для блискавок. Тому ні в якому разі не користуйтеся ними під час грози, краще їх вимкнути з мережі;
  • не можна купатися у водоймах під час грози. Якщо ви на човні і бачите, що наближається негода, намагайтеся якнайшвидше дістатись до берега;
  • якщо гроза застала вас під час прогулянки на велосипеді чи мотоциклі, терміново зупиніться – це небезпечно.

Нагадаємо, цими вихідними на Бродівщині у 16-річного хлопця вдарила блискавка. Гроза хлопця застала у полі, коли той пас худобу. Юнак помер на місці.

Реклама партнерів
Загрузка...

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься.

﻿

Статті
Вирушаймо у відпустку з «АТБ»: корисні поради для туриста зі Львова
Анастасія ПИЖ
Вирушаймо у відпустку з «АТБ»: корисні поради для туриста зі Львова

Зважаючи на пандемію коронавірусу нового типу, багатьом із нас довелося змінити плани на літо, адже подорожі на відомі к...

Онкодерматологія. Коли ваш захисник стає вашим ворогом
Омелян ШЕВЧУК
Онкодерматологія. Коли ваш захисник стає вашим ворогом

Наша шкіра є дзеркалом здоров’я організму. Водночас це «орган», який має надзвичайні компенсаторні можливості та кожен д...

Чому Вакарчук вдруге покинув політику. Думки експертів
Андрій КОТЕНСЬКИЙ
Чому Вакарчук вдруге покинув політику. Думки експертів

Двічі в одні річку входячи... Львівський співак Святослав Вакарчук вдруге достроково покидає парламент. Відповідну заяву...

Мільйонери Ратуші
Наталя ДУЛЯБА
Мільйонери Ратуші

Нещодавно в Україні завершився термін подання декларацій про доходи за 2019 рік. А це означає, що всі держслужбовці прод...

всі статті
Львівський портал
Новини від KINOafisha.ua
Загрузка...
Загрузка...
Кіноафіша: розклад сеансів
Загрузка...