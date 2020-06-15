На Львівщині знову прогнозують грози та град. Правила безпеки

У вівторок, 16 червня, у Львові та області прогнозують хмарну погоду із грозами, сильним вітром і градом. Про це Львівському порталу повідомили в обласному регіональному центрі з гідрометеорології.

Вночі температура повітря становитиме 12-17 градусів тепла, вдень стовпчик термометра підніметься до максимальної позначки +27°С.

Хмарно з проясненнями. Вдень по всій території області пройдуть короткочасні дощі, грози, місцями – град. Вночі та вранці туман. Вітер північний, 5-10 м/с, подекуди шквали до 15-20 м/с.

(Натисніть на зображення для збільшення)

Мешканців Львівщини закликають дотримуватись правил безпеки під час грози:

якщо ви перебуваєте вдома, зачиніть всі вікна та двері, у приміщенні не повинно бути протягу – притягує кульову блискавку;

найкраще ховатись у автомобілі або в будинку із громовідводом. Автомобіль у жодному випадку не можна паркувати під деревами або високими конструкціями, потрібно зачинити вікна авто, зняти антену, зупинитися і перечекати негоду;

не можна ховатися від зливи під деревом – воно притягує блискавки. Крім того, є небезпека падіння важких гілок, які можуть зламатись під натиском вітру;

уникайте металевих парканів, стін, біля яких ростуть дерева, вуличних ліхтарів, металевих веж, опор електропередач;

якщо ви опинилися в лісі, не ховайтеся від грози на підвищенні. Тримайтеся місця, де низькі дерева;

якщо ви опинилися в полі, знайдіть заглиблення в землі. Бажано, щоб місце було сухим, адже волога земля сильніше проводить електрику. Не лягайте, краще присісти, щоб мати якомога менше площі прилягання до землі;

всі електричні прилади, в тому числі мобільні телефони, є своєрідними приймачами для блискавок. Тому ні в якому разі не користуйтеся ними під час грози, краще їх вимкнути з мережі;

не можна купатися у водоймах під час грози. Якщо ви на човні і бачите, що наближається негода, намагайтеся якнайшвидше дістатись до берега;

якщо гроза застала вас під час прогулянки на велосипеді чи мотоциклі, терміново зупиніться – це небезпечно.

Нагадаємо, цими вихідними на Бродівщині у 16-річного хлопця вдарила блискавка. Гроза хлопця застала у полі, коли той пас худобу. Юнак помер на місці.