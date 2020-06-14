Сьогодні вшановують убитих російськими терористами десантників літака ІЛ-76 та прикордонників

Сьогодні, 14 червня, у Залі Пам’яті, що на території Міністерства оборони України, відбувся ранковий церемоніал вшанування українських захисників, які загинули цього дня у різні роки внаслідок російської збройної агресії на Сході України. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі Державної прикордонної служби України.

У церемонії вшанування пам’яті військовослужбовців Державної прикордонної служби України та Збройних сил України взяли участь працівники прикордонного та оборонного відомств, Генерального штабу ЗС України, рідні та друзі загиблих.

Під час заходу зачитали імена воїнів, які загинули від рук російських диверсантів, 14 червня 2014 року у збитому літаку Іл-76, під Луганськом, а також п’ятьох прикордонників, котрих розстріляли цього ж дня у Маріуполі.

Нагадаємо, що військово-транспортний літак Іл-76 зі складу 25-ї військово-транспортної авіаційної бригади Повітряних сил ЗСУ під час посадки у Луганську був збитий з ПЗРК «Ігла». На борту літака перебувало 40 десантників 25-ї окремої Дніпропетровської повітряно-десантної бригади та 9 членів екіпажу. В результаті обстрілу усі вони загинули.

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Того ж дня в районі заводу «Азовсталь» в Маріуполі на мосту була обстріляна із засідки колона автомобілів Державної прикордонної служби. У ході протистояння загинуло 5 прикордонників, серед яких майори Микола Зайцев та Віталій Вінніченко, прапорщик Володимир Гречаний, старшина Сергій Єпіфанов і працівник Олександр Островський. Терористи не просто забрали життя прикордонників, вони залишили без батьків сімох дітей, серед яких народжена 2014 року дівчинка. Такими були перші втрати прикордонників в російсько-українській війні.

Вічна пам’ять Героям!