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Рятувальники визволили із квартирного полону 95-річну львів’янку

Андрій Котенський

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У Львові врятували 95-річну пані, яка зачинилась у квартирі і не могла самостійно вибратися. Про це Львівському порталу повідомили у ДСНС України у Львівській області.

 

За даними відомства, інцидент трапився у Львові на вулиці Гашека, 15А на третьому поверсі п’ятиповерхового житлового будинку. Зачинилась та не могла самостійно відчинити двері 95-річна власниця квартири.

За допомогою висувної драбини поліція та медики змогли потрапити в квартиру.

Медики оглянули 95-річну пані, але від госпіталізації вона відмовилася.

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