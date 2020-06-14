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На Говерлі загубилися двоє львів’ян

Андрій Котенський

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Рятувальники Івано-Франківщини надали допомогу двом заблукалим туристам зі Львова, котрі загубилися на Говерлі. Про це Львівському порталу повідомили в управлінні ДСНС України в Івано-Франківській області.

 

За даними рятувальників, 13 червня о 23:02 надійшло повідомлення про те, що під час руху по маршруту з гори Говерла до урочища Заросляк загубилося двоє 31-річних туристів зі Львова. Чоловіки втратили орієнтування, і не могли самостійно продовжувати рух.

Заблукалих у задовільному стані знайшли близько другої години ночі та о 02:30 доправили до місця тимчасового проживання в НСБ «Заросляк».

Раніше Львівський портал повідомляв, що зниклого під час сходження на гору Гофа молодого львів’янина знайшли мертвим.

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