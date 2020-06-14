На Донбасі загинув український захисник

За минулу добу збройні формування Російської Федерації 15 разів порушили режим припинення вогню. Агресор обстріляв наші позиції із озброєння заборонених Мінськими домовленостями. В результаті ворожих обстрілів загинув український військовий та ще двоє отримали поранення. Про це Львівському порталу повідомили у пресцентрі ООС.

В районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання «Північ» поблизу Луганського противник застосував артилерійські системи калібру 122 мм, випустивши у бік наших позицій пів сотні снарядів. Свою артилерію окупанти розмістили безпосередньо в Калінінському, що на східній околиці Горлівки, поруч з будинками цивільних мешканців…

В районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання “Схід” опорні пункти українських оборонців неподалік Авдіївки, Новотроїцького, Славного, Старогнатівки і Богданівки агресор обстріляв з гранатометів різних систем та стрілецької зброї.

На жаль, внаслідок ворожого обстрілу Україна втратила ще одного мужнього воїна. Ще двоє військовослужбовців отримали поранення.

Наші захисники утримуючи оборону дали підрозділам противника гідну відсіч. За даними розвідки, 13 червня українські воїни знищили трьох та поранили щонайменше двох російських загарбників.