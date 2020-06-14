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10 областей України не готові до послаблень карантину

Андрій Котенський

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Київ, Львівщина та ще дев’ять областей України не готові до нового етапу послаблень карантину через велику кількість нових хворих. Про це Львівському порталу повідомили у пресцетрі Міністерства охорони здоров’я України.

 

Як відомо, перехід областей до другого етапу карантину, що передбачає послаблення карантинних обмежень, можливий за умови відповідності епідситуації в області визначеним критеріям.

Ці критерії відображають контроль за передаванням вірусу, рівень спроможності лікувальної мережі, закладів епідеміологічного профілю та системи охорони здоров’я протидіяти поширенню COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2 і дають змогу контролювати епідемічну ситуацію:

1) інцидентність (кількість нових випадків COVID-19 за останні 7 днів на 100 000 населення) складає менше 12 на 100 000 населення;

2) завантаженість ліжок у закладах охорони здоров’я, визначених для госпіталізації пацієнтів з підтвердженим коронавірусом, становить менше 50%;

3) охоплення тестуванням не нижче 12 тистів на 100 000 населення.

Аналіз епідемічної ситуації станом на 14 червня 2020 року в регіонах.

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