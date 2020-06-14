10 областей України не готові до послаблень карантину

Київ, Львівщина та ще дев’ять областей України не готові до нового етапу послаблень карантину через велику кількість нових хворих. Про це Львівському порталу повідомили у пресцетрі Міністерства охорони здоров’я України.

Як відомо, перехід областей до другого етапу карантину, що передбачає послаблення карантинних обмежень, можливий за умови відповідності епідситуації в області визначеним критеріям.

Ці критерії відображають контроль за передаванням вірусу, рівень спроможності лікувальної мережі, закладів епідеміологічного профілю та системи охорони здоров’я протидіяти поширенню COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2 і дають змогу контролювати епідемічну ситуацію:

1) інцидентність (кількість нових випадків COVID-19 за останні 7 днів на 100 000 населення) складає менше 12 на 100 000 населення;

2) завантаженість ліжок у закладах охорони здоров’я, визначених для госпіталізації пацієнтів з підтвердженим коронавірусом, становить менше 50%;

3) охоплення тестуванням не нижче 12 тистів на 100 000 населення.

Аналіз епідемічної ситуації станом на 14 червня 2020 року в регіонах.