Владика Степан Сус очолив богослужіння Всеукраїнської онлайн-прощі до Крехова

Сьогодні, 13 червня, українські медики і капелани долучилися до онлайн-прощі до Крехова, організованої Комісією у справах душпастирства охорони здоров’я УГКЦ. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі Львівської міськради.

Архиєрейську Божественну Літургію очолив куріальний єпископ Києво-Галицького Верховного Архиєпископа із титулярним осідком Зиґріса Владика Степан Сус. Через карантинні обмеження, у події брали участь онлайн, але, за бажанням, долучались й особисто, із дотриманням засобів захисту.

Владика Степан Сус звернувся до медпрацівників, усіх присутніх та тих, хто дивився трансляцію онлайн: «Пригадую хірурга, який розповідав мені історію, що трапилася з ним під час складної операції. В один момент хірург зрозумів, що не знає, що робити далі. Тоді він почав молитися подумки. Хірург казав, що якась невидима сила сказала йому, як правильно вчинити, хоча він ніколи не робив цього раніше. Тоді він врятував життя людини. Та невидима сила — Господь. Він зрозумів, що в той момент став руками Бога. Без перебільшення усі медичні працівники є руками Бога і Божого милосердя у цьому світі».

Владика Степан Сус наголосив, що це покликання є дуже особливим і що треба довірити себе тому, хто дає сили. «Наше служіння пов’язане з великою любов’ю і жертвою. Навіть ті, хто є руками Бога, також потребують підсилення. Хай Господь береже нас, щоб ми ніколи не чули втоми, не опускали рук, але відчували те, що відчув хірург під час операції – що Бог є зі мною», — додав Владика.

Зазначмо, через карантин програма прощі була короткою. Моління відбувалось на подвір’ї монастиря з дотриманням дистанції. До місця прощі прочани добиралися на власних авто.