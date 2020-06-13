У Львові затримали грабіжника

У Львові поліцейські затримали грабіжника, який побив і відібрав гаманець із грошима в літнього чоловіка на вулиці Хуторівка. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі поліції Львівської області.

За даними правоохоронців, 12 червня на оперативну лінію 102 надійшло повідомлення про пограбування, що сталось поблизу одного з кафе, розташованого на вулиці Хуторівка у Львові.

На місці події встановили, що зловмисник напав на 63-річного львів’янина, побив його, а коли той впав, заволодів його гаманцем з грошима у сумі близько 10 тисяч гривень та втік.

Встановлено, що до скоєння злочину причетний 36-річний житель міста Миколаєва (обласного). За скоєне зловмиснику загрожує до шести років тюрми.