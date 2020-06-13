У Львові горіла багатоповерхівка

У Львові на пожежі в квартирі багатоповерхівки врятовано чоловіка, також 11 осіб виведено на свіже повітря. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі ДСНС України у Львівській області.
За даними рятувальників, 13 червня о 01:40 надійшло повідомлення про на вулиці Тролейбусній. Пожежа виникла в квартирі на шостому поверсі дев’ятиповерхового житлового будинку.
На момент прибуття пожежників до місця виклику, з вікон квартири на шостому поверсі вибивався густий чорний дим. В квартирі, де виникла пожежа, знаходився власник, який самостійно не міг покинути помешкання. Через сильне задимлення, що виникло внаслідок пожежі, не всі мешканці будинку могли вийти на свіже повітря.
За допомогою колінчастого автопідіймача рятувальники потрапили у квартиру, віднайшли власника та спустили на землю, де передали медикам. Внаслідок пожежі 38-річний власник квартири отримав отруєння продуктами горіння та був госпіталізований у Львівську обласну клінічну лікарню. Паралельно з проведенням рятувальних робіт вогнеборці вивели із задимлених помешкань будинку також 11 осіб, що самостійно не могли вийти на свіже повітря.
Повністю загасити пожежу вдалося о 02:10. Причини та обставини займання наразі встановлюються.
Андрій Котенський