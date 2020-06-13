У Львові горіла багатоповерхівка

У Львові на пожежі в квартирі багатоповерхівки врятовано чоловіка, також 11 осіб виведено на свіже повітря. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі ДСНС України у Львівській області.

За даними рятувальників, 13 червня о 01:40 надійшло повідомлення про на вулиці Тролейбусній. Пожежа виникла в квартирі на шостому поверсі дев’ятиповерхового житлового будинку.

На момент прибуття пожежників до місця виклику, з вікон квартири на шостому поверсі вибивався густий чорний дим. В квартирі, де виникла пожежа, знаходився власник, який самостійно не міг покинути помешкання. Через сильне задимлення, що виникло внаслідок пожежі, не всі мешканці будинку могли вийти на свіже повітря.

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За допомогою колінчастого автопідіймача рятувальники потрапили у квартиру, віднайшли власника та спустили на землю, де передали медикам. Внаслідок пожежі 38-річний власник квартири отримав отруєння продуктами горіння та був госпіталізований у Львівську обласну клінічну лікарню. Паралельно з проведенням рятувальних робіт вогнеборці вивели із задимлених помешкань будинку також 11 осіб, що самостійно не могли вийти на свіже повітря.

Повністю загасити пожежу вдалося о 02:10. Причини та обставини займання наразі встановлюються.