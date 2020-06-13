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Російські окупанти підстрелили українського військового

Андрій Котенський

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Сьогодні, 13 червня, збройні формування російської Федерації в черговий раз відкрили вогонь з великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї по позиціях Об’єднаних сил в районі населеного пункту Пищевик. Внаслідок обстрілу один наш захисник отримав кульове поранення. Про це Львівському порталу повідомили у пресцентрі ООС.

 

За даними відомства, нашому воїну оперативно надали першу медичну допомогу та евакуювали до лікувального закладу.

Підрозділи Об’єднаних сил, використовуючи наявні вогневі засоби, дали збройним формуванням Російської Федерації адекватну відповідь. Втрати противника уточнюються.

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