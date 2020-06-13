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Рятувальники попереджають про грози і підтоплення на Львівщині

Андрій Котенський

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Через зливи на Львівщині, Івано-Франківщині та Волині очікується підйом рівня води на річках до 2 метрів, а відтак можливе підтоплення. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі ДСНС України у Львівській області.

 

За даними Українського Гідрометцентру, впродовж 14 червня на рiчках басейнiв Сяну, Днiстра (Львiвська, Iвано-Франкiвська обл.) очікується підйом рівня води на 1,5 м, а на окремих дiлянках до 2 м.

Мiсцями можливий вихiд води на заплаву та початкове затоплення с/г угiдь, об’єктів прирiчковоi iнфраструктури, формування значного схилового стоку. У горах ймовірне утворення локальних селевих потоків.

13-15 червня на річці Стохiд смт Любешiв (Волинська обл.) при подальшому пiдвищеннi рiвнiв води з добовою iнтенсивнiстю 1-5 см можливе часткове затоплення с/г угiдь.

НА Львівщині до кінця доби 13 червня, подекуди пройдуть значні дощі, грози з поривами вірту до 22 м/с та місцями град.

За даними синоптиків, періодичні грози на Львівщині прогнозують впродовж всього наступого тидня.

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