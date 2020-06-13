На Львівщині від початку року шукали 171 дитину

Від початку року на Львівщині поліцейські розшукали 171 дитину. У 163 випадках правоохоронці повернули неповнолітніх додому впродовж доби. Про це Львівському порталу повідомили у відділі комунікації поліції у Львівській області

Правоохоронці нагадують батькам – цікавтесь дозвіллям своїх дітей, контролюйте з ким вони спілкуються. Намагайтеся проводити з дітьми більше часу, уникайте конфліктних ситуацій, зважайте на їхню думку та підтримуйте.

Лише уважне ставлення до дітей, любов та турбота допоможуть уникнути біди.