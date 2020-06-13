ОСТАННІ НОВИНИ

На Львівщині від початку року шукали 171 дитину

|

Від початку року на Львівщині поліцейські розшукали 171 дитину. У 163 випадках правоохоронці повернули неповнолітніх додому впродовж доби. Про це Львівському порталу повідомили у відділі комунікації поліції у Львівській області

 

Правоохоронці нагадують батькам – цікавтесь дозвіллям своїх дітей, контролюйте з ким вони спілкуються. Намагайтеся проводити з дітьми більше часу, уникайте конфліктних ситуацій, зважайте на їхню думку та підтримуйте.

Лише уважне ставлення до дітей, любов та турбота допоможуть уникнути біди.

Реклама партнерів
Загрузка...

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься.

﻿

Статті
Онкодерматологія. Коли ваш захисник стає вашим ворогом
Омелян ШЕВЧУК
Онкодерматологія. Коли ваш захисник стає вашим ворогом

Наша шкіра є дзеркалом здоров’я організму. Водночас це «орган», який має надзвичайні компенсаторні можливості та кожен д...

Чому Вакарчук вдруге покинув політику. Думки експертів
Андрій КОТЕНСЬКИЙ
Чому Вакарчук вдруге покинув політику. Думки експертів

Двічі в одні річку входячи... Львівський співак Святослав Вакарчук вдруге достроково покидає парламент. Відповідну заяву...

Мільйонери Ратуші
Наталя ДУЛЯБА
Мільйонери Ратуші

Нещодавно в Україні завершився термін подання декларацій про доходи за 2019 рік. А це означає, що всі держслужбовці прод...

Новеньке авто від «АТБ» отримала львів’янка: підбито підсумки унікальної акції
Анастасія ПИЖ
Новеньке авто від «АТБ» отримала львів’янка: підбито підсумки унікальної акції

Минулого вікенду отримали свої нагороди переможці безпрецедентної акції, яку провела  компанія «АТБ-Маркет», яка є найбі...

всі статті
Львівський портал
Новини від KINOafisha.ua
Загрузка...
Загрузка...
Кіноафіша: розклад сеансів
Загрузка...