На Донбасі постраждав один український захисник

За минулу добу збройні формування Російської Федерації 12 разів порушили режим припинення вогню. Про це Львівському порталу повідомили у пресцентрі ООС.

Агресор обстрілював наші позиції із заборонених Мінськими домовленостями мінометів, а також, гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів і стрілецької зброї.

Внаслідок ворожих обстрілів один військовослужбовець Об’єднаних сил отримав поранення.

Українські воїни на всі обстріли давали жорстку відповідь та подавляли вогонь противника наявними засобами.

За даними розвідки, 12 червня наші військовослужбовці знищили двох та поранили щонайменше трьох російських загарбників.

За поточну добу втрат серед наших захисників немає.