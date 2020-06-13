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ДТП на трасі Львів–Луцьк. Швидка госпіталізувала трьох осіб

Андрій Котенський

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Троє осіб травмовані у ДТП на трасі Львів–Луцьк. Аварія сталась 12 червня близько 21.00 у місті Кам’янка-Бузька. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі поліції Львівщини.

 

Як попередньо встановили правоохоронці, водій автомобіля «Фольксваген Бора», 21-річний місцевий мешканець, виконуючи поворот, не надав переваги у русі автомобілю «Фольксваген Кадді» під керуванням 26-річного жителя одного з сіл Волинської області.

Внаслідок зіткнення тілесні ушкодження отримали водій та двоє пасажирів «Бори» віком 19 та 29 років – мешканці одного з сіл Кам’янка-Бузького району. Вони були госпіталізовані.

Слідчі відкрили кримінальне провадження. Винуватцю зіткнення загрожує позбавлення прав і навіть до трьох років тюрми. Правоохоронці встановлюють обставини події.

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