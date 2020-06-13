Чи буде цього року ЗНО? Уряд вирішить за тиждень

Можливість проведення в Україні цього року основної сесії зовнішнього незалежного оцінювання уряд оцінюватиме 20-22 червня. Про це на брифінгу за результатами засідання комісії ТЕБ та НС повідомив головний санітарний лікар Віктор Ляшко, пише Громадське.

Водночас він наголосив, що нинішня епідеміологічна ситуація дозволяє провести ЗНО, яке заплановане на 25 червня.

Однак 20-22 червня комісія техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій ще раз перегляне основні показники щодо поширення коронавірусу в Україні, оскільки наразі фіксується зростання випадків COVID-19.

«… два показники, оцінка яких 20-22 червня буде свідчити про те, чи буде можливість проведення зовнішнього незалежного оцінювання в запропоновані терміни, чи потрібно буде повернутися до цього питання надалі та переглянути, якщо епідситуація не буде дозволяти провести його у визначені терміни», — розповів Ляшко.

Раніше Львівський портал повідомляв, що Уряд заборонив проводити пробне ЗНО.