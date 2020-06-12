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У Львові продають нежитлові приміщення на вулиці Дніпровській за 2,4 млн

Соломія Головіна

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Мерія виставила на продаж у Львові нежитлові приміщення на вул. Дніпровська, 3. Електронний аукціон відбудеться  7 липня, стартова ціна –  майже 2,4 млн грн. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі Львівської міської ради.

 

Зазначимо що мова йде про нежитлові приміщення площею 87,4 кв. м, які є частиною одноповерхової нежитлової будівлі в центральній частині міста. Об’єкт має окремий вхід.

Стартова ціна об’єкта (з ПДВ) для продажу на аукціоні без умов – 2 376 000 грн. Балансоутримувач: ЛКП «Агенція ресурсів Львівської міської ради».

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