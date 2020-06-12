Ще 83 бійці АТО зі Львова отримають по сто тисяч. Список

Сьогодні, 12 червня, виконавчий комітет Львівської міськради затвердив перелік бійців АТО, які отримають по 100 тисяч гривень одноразової матеріальної допомоги на вирішення соціально-побутових питань. Про це повідомляє кореспондент Львівського порталу.

По 100 тисяч гривень найближчим часом отримають ще 83 військових зі Львова. Для цього з бюджету міста виділять 8,3 мільйона гривень.

Львівський портал подає перелік учасників АТО, які отримають матеріальну допомогу:

ГАЛИЦЬКИЙ РАЙОН

1. Горшков Ігор Олексійович

2. Івать Володимир Стефанович

3. Костів Тарас Михайлович

4. Кухар Степан Ігорович

5. Якібчук Любомир Васильович

ЗАЛІЗНИЧНИЙ РАЙОН

6. Білозора Сергій Валентинович

7. Вишневський Олександр Євгенійович

8. Данило Михайло Богданович

9. Дьомін Дмитро Юрійович

10. Ковалишин Михайло Романович

11. Ковальчук Тетяна Володимирівна

12. Кузій Володимир Мирославович

13. Лаба Орест Васильович

14. Назар Наталія Семенівна

15. Павлусів Степан Іванович

16. Погоральський Ігор Ярославович

17. Прусак Ігор Антонович

18. Савдик Володимир Євгенович

19. Салягон Микола Ярославович

20. Сигінь Михайло Васильович

21. Шведа Андрій Миронович

ЛИЧАКІВСЬКИЙ РАЙОН

22. Дудко Дмитро Олександрович

23. Кунь Віктор Іванович

24. Курач Юрій Ігорович

25. Мосесов Едуард Валерійович

26. Портухай Василь Омелянович

27. Сідор Таїсія Георгіївна

28. Сорокач Микола Михайлович

СИХІВСЬКИЙ РАЙОН

29. Буйміструк Сергій Миколайович

30. Гедз Тарас Богданович

31. Деменчук Мар’ян Романович

32. Думич Іван Богданович

33. Іванишин Андрій Олексійович

34. Кучер Роман Ярославович

35. Лапін Роман Іванович

36. Лебухорський Олександр Володимирович

37. Мачинський Остап Ярославович

38. Пантєлєєв Віктор Юрійович

39. Притула Микола Романович

40. Сидор Іван Степанович

41. Фльорко Ігор Володимирович

42. Цирулик Ігор Ярославович

43. Шатілов Вадим Леонідович

ФРАНКІВСЬКИЙ РАЙОН

44. Андрусік Віктор Ярославович

45. Баляс Олег Миколайович

46. Бартіш Володимир Ярославович

47. Єна Максим Олександрович

48. Жарий Андрій Анатолійович

49. Ільніцький Сергій Анатолійович

50. Нестер Микола Вікторович

51. Новіцький Сергій Петрович

52. Собків Ростислав Васильович

53. Токарєва Олександра Вікторівна

54. Чалайдюк Петро Васильович

55. Шишкін Володимир Володимирович

ШЕВЧЕНКІВСЬКИЙ РАЙОН

56. Аллахвердієв Самід Гарай Огли

57. Беркута Андрій Миколайович

58. Боровський Ігор Адамович

59. Возняк Вадим Євгенович

60. Войтанович Руслан Олегович

61. Галятовський Зіновій Васильович

62. Герін Юрій Васильович

63. Ієвлєв Андрій Володимирович

64. Іжевський Олег Віталійович

65. Ковалюсь Володимир Романович

66. Кушнір Богдан Іванович

67. Лесних Василь Станіславович

68. Лешан Андрій Олександрович

69. Літвінов Олександр Борисович

70. Матвєєв Олександр Анатолійович

71. Медведка Ігор Андрійович

72. Миляник Антон Юрійович

73. Олещенко Руслан Олександрович

74. Постний Тарас Дмитрович

75. Пуджало Юрій Андрійович

76. Савчук Ігор Володимирович

77. Скляр Андрій Анатолійович

78. Стьопін Олександр Вікторович

79. Томашевський Андрій Володимирович

80. Турко Юрій Тарасович

81. Шацких Юрій Олексійович

82. Шерстюк Валерій Костянтинович

83. Щербанюк Олег Олегович

Додамо, що програму фінансової підтримки учасників АТО, які є мешканцями Львова, мерія прийняла у 2015 році. По 100 тисяч гривень бійці отримуватимуть включно до 2022 року. Загалом на такі виплати у бюджеті міста передбачили 610 мільйонів гривень.