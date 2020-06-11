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У Трускавці блискавка вдарила у готель

Наталя Дуляба

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Сьогодні, 11 червня, в один із готелів Трускавця вдарила блискавка. Через це на горищі спалахнула пожежа. Про це Львівському порталу повідомили у Головному управлінні ДСНС Львівщини.

 

Про пожежу, що виникла у готелі внаслідок удару блискавки, стало відомо о 15:50 год. На місце події негайно прибули рятувальники. Ліквідувати займання вдалося через 40 хвилин – о 16:24 год.

Внаслідок події ніхто не постраждав.

Як пише місцеве видання «Варто», блискавка влучила у невеликий готель Red Stone на вулиці Бориславській. Дах вигорів ущент. Заклад зачинений через карантин, тож відвідувачів під час пожежі не було.

Фото: ДСНС, Варто

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