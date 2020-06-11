У Львові затримали грабіжників, які знімали гроші з чужої картки

Вночі 11 червня патрульні затримали у Львові трьох чоловіків, які вчинили грабіж у центрі міста. Про це Львівському порталу повідомили у патрульній поліції Львівщини.

Так, близько 01:00 год. патрульні отримали повідомлення від чоловіка, в якого на площі Різні викрали банківську карту. Зі слів заявника, йому прийшло сповіщення на мобільний телефон, що зловмисники зараз знімають гроші в одному із терміналів,

«Патрульні за лічені хвилини були там, однак грабіжників вже не було. Згодом біля банкомату на перетині вулиць Шпитальної та Данилишина побачили трьох схожих осіб, які знімали гроші. Під час перевірки в одного із чоловіків виявили банківську картку походження якої він не зміг пояснити і 6 500 гривень. На місце події викликали слідчо-оперативну групу Шевченківського відділу поліції», – йдеться в повідомленні.

Затриманими виявилися: 19-річний мешканець Херсонської області, 19-річний мешканець Львівської області та 46-річний львів’янин.

48-річний потерпілий, згодом, упізнав їх і своє майно. Саме з цими особами він розпивав алкогольні напої і здійснив при них банківську операцію. Ймовірно хтось із них підгледів пін-код.